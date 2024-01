Samsung e Tesla stanno collaborando per portare la casa intelligente a un nuovo livello di gestione energetica. L’integrazione di SmartThings Energy con i prodotti Tesla infatti, consentirà agli utenti di monitorare da vicino la produzione, l’accumulo e l’utilizzo dell’energia elettrica in tempo reale. L’applicazione è studiata per sincronizzarsi con la funzione Storm Watch di Tesla Powerwall. Consentendo agli utenti di ricevere avvisi immediati su eventi meteorologici estremi come tifoni o tempeste di neve. Questi avvisi saranno visualizzati direttamente su smartphone e TV Samsung, fornendo agli utenti gli strumenti necessari per affrontare blackout ed emergenze.

Collaborazione Samsung e Tesla: Tanti miglioramenti per la connettività domestica

La connessione tra SmartThings Energy e i dispositivi Tesla è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere disponibile entro il secondo trimestre del 2024. Durante il CES 2024, che si terrà dal 9 al 13 gennaio, verrà presentata un’anteprima dell’integrazione dell’applicazione con la batteria Powerwall. Chanwoo Park, responsabile dello sviluppo IoT presso il Device Platform Center di Samsung Electronics, sottolinea un qualcosa di davvero importante. Ovvero che questa partnership consentirà ai clienti di Tesla Energy di gestire e monitorare in modo più efficace lo stato di alimentazione delle loro case, offrendo un’esperienza di connettività più avanzata. Nel frattempo, i successi di Tesla non terminano certo qui. La famosa azienda celebra un 2023 da record, con la consegna di 1,8 milioni di vetture. Insomma la tecnologia e, in particolare il settore della domotica, stanno facendo sempre più passi da gigante. Ci stiamo preparando ad una nuova era o a un futuro in cui l’uomo dipenderà sempre più dalle tecnologie avanzate ?