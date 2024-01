Se siete alla ricerca di un nuovo televisore e questa volta volete esagerare con una dimensioni di pollici importanti, non possiamo che non proporvi il TV Samsung in offerta su Amazon.

La piattaforma infatti, sta proponendo un TV da ben 85 pollici scontato del 33% rispetto al listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung TV da 85 pollici in offertona su Amazon

Questa televisione monta un processore Quantum 4K con intelligenza artificiale per ottimizzare la definizione video, Motion Xcelerator Turbo+ con Refresh Rate a 120Hz per soddisfare i gamer più esigenti con immagini ultra fluide. Qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, Dual LED: Retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso, Resa cromatica eccezionale.

Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce. Design elegante e sottile AirSlim, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Nella confezione troverete il TV da 85 pollici con classe di efficienza energetica F, telecomando SolarCell, cavo di alimentazione e manuale d’istruzioni. La piattaforma lo sta proponendo a questo link al prezzo di 2149 euro invece di 3199 euro.