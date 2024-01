Durante le festività, la generosità e la condivisione sono valori diffusi, ma purtroppo, si celano anche trappole insidiose come truffe di phishing. I ricercatori di Kaspersky hanno identificato varie tattiche utilizzate dai criminali per approfittare della stagione festiva e rubare dati personali e bancari.

I metodi che i criminali utilizzano rubare dati

Uno dei modi in cui si perpetrano queste truffe è attraverso lotterie fasulle, dove i truffatori creano siti appositamente progettati per attirare le persone. Un esempio è stato individuato nelle Filippine, dove un sito simula una ruota della fortuna che prometteva premi in denaro. Una volta che gli utenti “vincevano”, venivano indotti a scegliere una banca per depositare i supposti guadagni, chiedendo così loro le credenziali bancarie.

Un altro ambito spesso sfruttato è quello delle criptovalute. I truffatori creano siti falsi, simili a quelli ufficiali, che promettono la possibilità di convertire oggetti fisici da collezione in token. Sfruttando iniziative legittime, come le gift box di Capodanno, i criminali propongono offerte simili attraverso pagine di phishing, attirando vittime inconsapevoli.

Olga Svistunova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, sottolinea la creatività e l’astuzia dei truffatori, sottolineando l’importanza di verificare attentamente le offerte speciali provenienti da fonti sconosciute.

Modi per proteggersi dalle truffe di phishing

Gli esperti forniscono alcune linee guida per evitare truffe legate alle festività. Prima di accettare offerte speciali, è fondamentale verificare la loro fonte. Digitare direttamente l’URL del sito nella barra degli indirizzi, anziché aprire i link provenienti da e-mail, può prevenire attacchi di phishing. Infine, è consigliato diffidare di offerte che sembrano eccessivamente vantaggiose, come vincite di ingenti somme di denaro o premi costosi senza alcuno sforzo. Un approccio prudente può contribuire a proteggere gli utenti dalle truffe durante le celebrazioni festive.