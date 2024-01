Fra pochi giorni il produttore cinese Xiaomi terrà un importante evento durante il quale presenterà ufficialmente a livello globale diversi nuovi smartphone. Tra questi, ci sarà anche il nuovo medio di gamma Poco M6 Pro 4G. Nonostante il debutto sia ormai arrivato, in queste ore l’azienda ha confermato ufficialmente diverse caratteristiche tecniche.

A pochi giorni dal debutto ufficiale, il produttore tech Poco ha confermato diverse caratteristiche del prossimo Poco M6 Pro 4G. L’azienda ha infatti pubblicato sulle proprie pagine social diverse immagini teaser ufficiali. Da queste immagini, possiamo quindi avere ulteriori conferme riguardanti la scheda tecnica del device.

Think twice before you spend a lot on an expensive smartphone, #POCOM6Pro is here to popularize the flagship features to mid-range devices!👀

Unmask the fascinated flagship features on #POCOM6Pro on January 11th at 20:00 GMT+8! pic.twitter.com/SgYazS4pEb

