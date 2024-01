DAZN ha recentemente aggiornato i prezzi dei suoi abbonamenti, impattando su tutte le sue offerte, da DAZN Start a DAZN Plus. Vediamo nel dettaglio cosa cambia in termini di prezzi e contenuti.

Differenze tra DAZN Start, Standard e Plus: Come i rincari influenzeranno gli abbonati nel 2024

1. Start (11,99 Euro al mese):

Questa opzione offre una varietà di sport, tra cui il basket italiano ed europeo, UFC, boxe, rugby, volley, NFL, calcio femminile, e altro ancora. Gli abbonati godranno della visione simultanea su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

2. Standard (34,99 Euro al mese):

L’opzione Standard include tutti gli sport presenti su DAZN, come Serie A Tim, Serie BKT, LaLiga EA Sports, basket italiano ed europeo, UFC, boxe, rugby, volley, selezione di partite NFL, canali Eurosport, calcio femminile. La visione simultanea è garantita su due dispositivi, ma devono essere collegati alla stessa rete.

3. Plus (49,99 Euro al mese):

Questo pacchetto include tutti gli sport e i contenuti di DAZN Standard, ma con la possibilità di accedere a due visioni contemporanee da reti internet differenti. È la scelta ideale per coloro che vogliono condividere l’account con un altro utente.

Per coloro che preferiscono un impegno annuale, è possibile sottoscrivere un abbonamento da dodici mesi. In tal caso, i costi sono di 99 euro per DAZN Start, 359 euro per la Standard e 539 euro per Plus. Con queste nuove tariffe, la rinomata piattaforma mira a offrire una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze degli appassionati di sport. Tenendo sempre conto delle preferenze individuali e delle modalità di fruizione.