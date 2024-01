Il murales di Fastweb a Milano, opera dello street-artist Giulio Gebbia, noto come Rosk, è un simbolo tangibile dell’impegno dell’azienda nei confronti di una società più inclusiva ed equa. Inizialmente concepito con il messaggio “Close the Gap, Open your Future”, il murales ha assunto una nuova forma e un nuovo scopo nel 2021. Ora, con il nuovo messaggio “Close the Gap. Peace is our Future“, l’opera d’arte si fa urbana ed esce dalla vetrina del museo per diventare portavoce di un appello alla pace e alla collaborazione globale.

Bambini come simbolo di pace

Il murales è situato in via De Castillia, 20, a Milano, e rappresenta un impegno tangibile da parte di Fastweb nel promuovere un mondo senza disuguaglianze. Il nuovo messaggio “Close the Gap. Peace is our Future” assume un significato ancora più concreto alla luce dell’attuale situazione internazionale e dei numerosi conflitti in corso ancora oggi nel mondo. Fastweb, rispondendo a questa realtà, ha scelto di trasformare il murales in uno strumento che invita la comunità a lavorare insieme per superare le barriere e costruire la pace.

Il messaggio è particolarmente centrato sui bambini, raffigurati nel murales mentre spingono muri solo apparentemente inamovibili. Questa rappresentazione simbolica enfatizza la vulnerabilità dei più giovani nei conflitti e l’importanza di proteggere il loro futuro. Fastweb ha deciso di sostenere Save the Children, un’organizzazione impegnata da oltre 100 anni a salvare bambini a rischio e a garantire loro un futuro migliore.

La donazione di 50mila euro al Fondo Emergenze per i Bambini di Save the Children è un gesto concreto di supporto ai bambini che soffrono a causa dei conflitti in diverse parti del mondo. Questa iniziativa di Fastweb mira ad alleviare le sofferenze dei più piccoli e a contribuire a costruire le condizioni per un futuro migliore.

La collaborazione tra Fastweb e Save the Children nel 2024

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, sottolinea l’importanza della pace per creare un ambiente sereno in cui tutti possano costruire il proprio futuro. La collaborazione tra Fastweb e Save the Children proseguirà nel corso del 2024, offrendo agli interessati la possibilità di contribuire direttamente sostenendo gli interventi dell’organizzazione a favore dei bambini nelle zone di conflitto.

L’iniziativa di Fastweb non solo si concentra sulla realizzazione di un murales significativo, ma va oltre, traducendosi in azioni concrete a sostegno della pace e del benessere dei bambini in situazioni di conflitto. La connessione tra arte urbana e impegno sociale diventa una forma potente di espressione che invita tutti a riflettere sulle disuguaglianze nel mondo e a contribuire a un futuro più pacifico e giusto.