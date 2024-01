Il fenomeno della crescita esponenziale delle vendite di veicoli elettrici (VE) ha raggiunto nuove vette nel 2023, in particolare in Brasile, dove l’entusiasmo dei consumatori ha guidato un sorprendente aumento del 91% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Brasiliana dei Veicoli Elettrici (Abve), il totale delle immatricolazioni di VE nel corso dell’anno ha toccato quota 93.927 unità, di cui un significativo contributo di 16.279 solamente nel mese di dicembre. Questo exploit ha addirittura triplicato l’incremento registrato nel 2022.

Ricardo Bastos, il presidente dell’Associazione Brasiliana dei Veicoli Elettrici (Abve), ha manifestato entusiasmo nel commentare il record di vendite del 2023, considerandolo una inequivocabile testimonianza dell'”accresciuta fiducia e preferenza dei consumatori verso le nuove tecnologie”. Questo notevole trend positivo sembra essere alimentato anche dal lancio di diversi modelli ibridi sul mercato brasiliano, che hanno ulteriormente catalizzato l’attenzione degli acquirenti.

Il trend che trasforma il mercato sudamericano

Uno degli elementi chiave di questa crescita è stato l’avvento di nuovi modelli di city car a basso costo, tra cui spicca la recente introduzione della Renault 5. Questo tipo di veicoli sembra destinato a dominare il mercato nel prossimo futuro, rendendo i VE più accessibili a una fetta sempre più ampia della popolazione. Se il trend continua, è ragionevole aspettarsi ulteriori miglioramenti nei numeri di vendita nei prossimi mesi, non solo in Brasile ma anche in altre regioni del Sud America, negli Stati Uniti e, in particolare, in Europa.

L’aspettativa di un miglioramento continuo delle vendite di VE è sostenuta dalla previsione che il prossimo anno vedrà la diffusione di city car a basso costo, come la menzionata Renault 5. Questa nuova generazione di veicoli elettrici, combinata con un’infrastruttura di ricarica in continua espansione e incentivi governativi sempre più generosi, potrebbe catalizzare ulteriormente l’adozione di veicoli elettrici.

Proiettandoci nel futuro, sembra che la transizione verso la mobilità elettrica stia guadagnando slancio a livello globale. La previsione audace è che entro il 2030, la presenza di auto elettriche dovrebbe essere predominante, con i modelli a combustione interna relegati a un ruolo marginale nei garage. Questo scenario prospettico pone delle sfide e delle opportunità, non solo per l’industria automobilistica ma anche per le infrastrutture e le politiche governative.

Veicoli elettrici entro il 2030, addio alle auto a combustione interna

Il boom delle vendite di veicoli elettrici in Brasile nel 2023 riflette non solo un crescente interesse dei consumatori verso la sostenibilità, ma anche un cambiamento significativo nell’approccio all’innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Mentre la transizione verso i veicoli elettrici è in corso, è fondamentale monitorare da vicino come questa evoluzione influenzerà le società, le economie e l’ambiente.