Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato nuove funzionalità per il 2024, ampliando ulteriormente le potenzialità dell’app di messaggistica. Dopo i successi ottenuti nel 2023, come la modifica dei messaggi e l’invio di media in alta definizione, il nuovo anno porta in serbo tre novità che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono.

WhatsApp: Tutte le novità del 2024

1. Condivisione degli aggiornamenti di stato su Instagram

Una delle funzionalità più attese su WhatsApp è stata la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato direttamente su Instagram. Meta ha consolidato l’integrazione tra le sue piattaforme, consentendo agli utenti di condividere facilmente contenuti tra Instagram e Facebook. Ora, sembra proprio che anche WhatsApp si unirà a “collaborazione”. Consentendo agli utenti di pubblicare il proprio stato sulla storia di Instagram con un semplice tocco. Un passo avanti per l’interconnessione delle piattaforme.

2. Nomi utente personalizzati

Un’altra importante aggiunta è l’introduzione dei nomi utente personalizzati. Attualmente, per connettersi su WhatsApp, è necessario condividere il numero di telefono. Ma, con l’implementazione dei nomi utente, i contatti potranno personalizzare i propri profili e connettersi utilizzando un identificatore univoco. Questa funzionalità semplificherà la ricerca e la connessione con amici, familiari e alltri contatti, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti.

3. Ricerca facilitata e connessione rapida

La terza novità potrebbe semplificare ulteriormente la ricerca di contatti e la connessione. Con l’introduzione dei nomi utente, la piattaforma offrirà una maggiore facilità di individuazione e collegamento con altri utenti, rendendo il processo più efficiente e immediato.

Queste funzionalità, al momento in versione beta, promettono di migliorare notevolmente l’usabilità di WhatsApp. Anche se le date di lancio ufficiali non sono ancora state confermate, l’attesa è alta, poiché tali aggiornamenti cambieranno il modo in cui milioni di persone interagiscono sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.