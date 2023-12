Dopo anni di annunci, i bonus per promuovere connessioni internet ultraveloci in Italia stanno per diventare realtà. Infatti, il governo italiano, proprio di recente, ha proposto un bonus di 100 euro per le famiglie che vorranno attivare connessioni a banda larga. Un passo davvero molto importante e significativo, che mira ad una rapida digitalizzazione del paese.

La suddetta misura è prevista per entrare in vigore nel corso del 2024. A tal proposito Infratel, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avviato una consultazione pubblica per ottenere il parere di tutti gli operatori riguardo alla proposta. Consulenza ché sarà in corso fino all’11 gennaio 2024.

Dettagli sul Bonus banda ultralarga

Il bonus da 100 euro sarà destinato alle famiglie che attivano o passano a un abbonamento con una velocità di download di almeno 300 megabit al secondo, per un periodo di almeno 24 mesi. La misura è valida anche per le famiglie prive di servizi di connettività o con velocità di download inferiori a 300 megabit al secondo, e non è previsto alcun limite Isee per i beneficiari.

Il voucher sarà trasferibile in caso di cambio di fornitore, garantendo flessibilità ai beneficiari, ma solo le famiglie senza connessione negli ultimi 6 mesi potranno accedervi. Anche se lo sconto è stato ridotto a 100 euro rispetto agli iniziali 300, la consultazione non fornisce dettagli specifici sulle risorse stanziate, ma si stima un budget complessivo di circa 400 milioni di euro.

I fondi saranno distribuiti regionalmente, con una particolare attenzione al Sud attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.

