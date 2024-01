Il recente brillamento solare avvenuto nel pomeriggio della Vigilia di Capodanno è stato descritto dagli esperti come un autentico “tsunami solare“, un fenomeno raro e potenzialmente distruttivo, analogo a un’onda anomala nel vasto oceano dello spazio. Catturato dal Solar Dynamics Observatory della NASA, che monitora attentamente le attività solari, questo evento straordinario è destinato a colpire la Terra agli inizi di gennaio, con possibili conseguenze sulle telecomunicazioni.

Possibili distruzioni nelle telecomunicazioni

Il brillamento solare, classificato come X-5, rappresenta uno dei fenomeni più intensi registrati durante l’attuale ciclo solare. Questi brillamenti sono categorizzati in cinque classi di potenza, dalla A alla X, dove ogni lettera è dieci volte più potente della precedente. In questo caso, la classificazione X-5 indica una potenza estrema, con particelle solari dirette velocemente verso il nostro pianeta.

L’espulsione di massa coronale (CME) associata a questo brillamento è prevista colpire il campo magnetico terrestre nella prima settimana di gennaio 2024. Questo fenomeno, apparentemente innocuo nella sua descrizione, potrebbe invece scatenare una tempesta geomagnetica disastrosa. L’avviso emesso dalla National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense prevede una tempesta geomagnetica di classe G1, con possibili lievi interruzioni nei servizi e la possibilità di aurore boreali nelle regioni ad alta latitudine.

Le CME, o espulsioni di materia solare, possono avere impatti significativi sulle infrastrutture tecnologiche della Terra. Disturbano reti elettriche, operazioni satellitari e comunicazioni radio, causando potenziali interruzioni e danni. Una tempesta solare di questa portata potrebbe, inoltre, comportare la perdita temporanea di corrente o segnale Wi-Fi su vaste aree.

Tsunami solare: un evento prevedibile, ma ancora da capire

È importante notare che questo tsunami solare non è un evento inatteso. È in linea con le previsioni basate sui cicli solari, che si ripetono approssimativamente ogni 11 anni. Attualmente ci stiamo avvicinando al periodo di massima attività del 25esimo ciclo solare, caratterizzato da un aumento di brillamenti, CME e tempeste geomagnetiche. La frequenza crescente di eventi di questo tipo ci invita a prepararci a fenomeni solari sempre più comuni.

Le espulsioni di massa coronale, come quella registrata durante la Vigilia di Capodanno, sono fenomeni solari significativi. Durante tali eventi, il Sole rilascia grandi quantità di plasma e campo magnetico nello spazio circostante, influenzando il clima spaziale in tutto il sistema solare. Spesso associati all’attività delle macchie solari, questi eventi possono interagire con il campo magnetico terrestre, dando luogo a spettacoli celesti come l’aurora boreale.

L’imminente impatto della CME sulla Terra, sebbene previsto, richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare e mitigare i potenziali effetti delle tempeste solari sulle nostre tecnologie e infrastrutture. La consapevolezza e la preparazione diventano quindi fondamentali per gestire le conseguenze di eventi solari sempre più frequenti.