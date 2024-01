Euronics ha lanciato il suo nuovo volantino all’insegna dei “Super saldi“, una promozione imperdibile che sarà valida fino al 24 gennaio 2024 presso tutti i punti vendita. Questa iniziativa offre agli acquirenti interessati l’opportunità di usufruire di sconti significativi su una vasta gamma di prodotti di elettronica ed informatica, rendendo in questo modo l’esperienza di shopping più conveniente e vantaggiosa.

Tra le offerte più interessanti presenti sul volantino spicca il televisore LG OLED55B36 da 55 pollici, proposto a soli 1199 euro. Per chi è alla ricerca di una dimensione maggiore, la variante da 77 pollici è disponibile al prezzo promozionale di 2599 euro. L’LG 43UR74006, con uno schermo da 43 pollici, è in offerta a 349,99 euro, mentre l’LG OLED 55 S90C da 55 pollici è proposto a 1399 euro, garantendo un’ampia scelta per soddisfare diverse esigenze.

Ulteriori sconti proposti da Euronics

Per gli amanti della tecnologia mobile, invece, il volantino Euronics mette a disposizione lo smartphone Redmi 13C con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, disponibile al prezzo competitivo di 159,99 euro. Optando per la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, il prezzo è di 179,99 euro, offrendo una gamma di opzioni per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Nel settore informatico, il notebook da gaming ASUS G814JZ è proposto a 2499 euro, garantendo elevate prestazioni per gli appassionati di giochi. Per chi preferisce l’ecosistema Apple, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 è proposto sul volantino Euronics al prezzo di 899,99 euro, offrendo un’alternativa di qualità per gli utenti che preferiscono macOS.

Tra le offerte più allettanti del volantino, spicca, inoltre, l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute, disponibile a soli 399,99 euro. Questo dispositivo offre una potenza di aspirazione di 151W e un’autonomia di 60 minuti, assicurando una pulizia efficace in ogni angolo della casa. Il bundle include anche 4 accessori e 2 spazzole adatte a diverse superfici, rendendo l’aspirapolvere Dyson una scelta completa per le esigenze di pulizia domestica.

Per visualizzare l’intero catalogo delle offerte e approfittare dei Super saldi Euronics, è possibile consultare direttamente il volantino attraverso l’indirizzo ufficiale dell’azienda. Se siete interessati ad acquistare nuovi prodotti tecnologici non lasciatevi sfuggire questa opportunità per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi convenienti.