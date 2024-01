Gli auricolari true wireless sono il giusto compagno di vita e di viaggio per moltissimi utenti sul territorio, proprio per questo motivo sul mercato se ne possono trovare di molto differenti tra loro, tutti caratterizzati da specifiche tecniche simili, e prezzi anche molto più bassi del normale.

Tronsmart è un’azienda molto conosciuta su Amazon, sopratutto per la sua grande capacità di mettere sul mercato accessori economici, capaci ugualmente di garantire prestazioni al top. Uno dei modelli più interessanti resta oggi Ace Pro, un paio di auricolari true wireless, caratterizzati dalla piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2, e la cancellazione attiva del rumore in corso di chiamata (non nella riproduzione musicale).

Tronsmart, gli auricolari true wireless sono molto interessanti

Il prodotto appare sin da subito decisamente più economico di quanto avreste mai pensato, infatti il suo listino è di 59,99 euro, ma gli utenti possono approfittare di importanti riduzioni sul prezzo finale applicando il coupon direttamente in pagina, così da arrivare a spendere il 50% in meno, precisamente 29,99 euro.

Come vi abbiamo anticipato, è interamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento. Sotto il cofano si trova il processore Qualcomm QCC3040, con una autonomia di circa 27 ore di utilizzo continuativo, sfruttando i cicli di ricarica dettati dalla custodia stessa. Non manca comunque la certificazione IPX5, per la protezione contro gli schizzi d’acqua e la polvere.