In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Corsair Vengeance LPX16GB DDR4 3600 Memoria Desktop, scontata di quasi il 30%.

La memoria in questione è progettata per un overclocking ad alte prestazioni. Il dissipatore di calore è realizzato in puro alluminio per una dissipazione del calore più rapida, mentre il PCB ad otto strati ti aiuta a gestire il calore e fornisce un margine di overclocking di livello superiore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Corsair Vengeance LPX16GB DDR4 3600 in offerta su Amazon

Le memorie proposte dalla piattaforma sono una coppia da 8 GB, con prestazioni davvero molto alte ed interessanti. Supporta la tecnologia XMP 2.0 per offrire un semplice overclock automatico. Progettate per elevate prestazioni ed overclock con pcb a otto strati.

Progettate ed ottimizzate per la piattaforma intel x99 e per la sesta generazione di cpu intel core i5/i7 skylake. Supporta i profili intel xmp 2.0 per l’overclock automatico. Il nostro consiglio è quello di verificare la compatibilità di questo prodotto con i vostri componenti prima di effettuare l’acquisto.

Potete seguire questo link per maggiori informazioni sul prodotto, che al momento è proposto dalla piattaforma al prezzo di 50.66 euro invece di 69.99 euro.