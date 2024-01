VeryMobile è un operatore di telecomunicazioni che si inserisce nel panorama italiano offrendo soluzioni flessibili e convenienti per le comunicazioni mobile. Con un approccio orientato al cliente, VeryMobile si impegna a fornire servizi di alta qualità, piani tariffari competitivi e un’esperienza utente intuitiva semplificata.

VeryMobile: un’offerta esclusiva

VeryMobile, in questi ultimi giorni, sta facendo parlare di sé grazie ad una promo per la rete mobile davvero esclusiva. Disponibile per i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ed altri ancora, l’offerta risulta essere a dir poco vantaggiosa.

Essa al costo di soli 7.99 euro al mese, prevede:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; SMS senza limiti di invio;

di invio; 200 GB di Internet alla velocità del 4G;

di Internet alla velocità del 4G; 99,7% di copertura su tutto il territorio nazionale;

su tutto il territorio nazionale; Fino a 30 mbps di velocità in download ed upload;

in download ed upload; 8,5 GB, minuti ed SMS illimitati e senza costi aggiuntivi per tutti i paesi dell’Unione Europea;

e senza costi aggiuntivi per tutti i 50 GB di Internet in più ogni mese;

in più ogni mese; Trasparenza e zero vincoli contrattuali;

contrattuali; Servizio Hotspot incluso;

incluso; Altri servizi inclusi , tra cui: RingMe e Ti ho cercato;

, tra cui: RingMe e Ti ho cercato; Cambi offerta quando vuoi e senza costi direttamente dall’app VeryMobile o chiamando al numero gratuito 1929 ;

quando vuoi e direttamente o chiamando al numero gratuito ; Servizi a pagamento bloccati;

Scegli tu quando e se abilitare le chiamate internazionali;

PRIMO MESE DI PROMO GRATUITO!

Potete attivare la promozione direttamente online e godersi della spedizione e dell’invio della nuova SIM completamente GRATUITO! Oppure potete recarvi presso un punto vendita autorizzato e completare l’acquisto e la nuova attivazione in pochissimi minuti.

Scopri subito le altre numerose promozioni che VeryMobile ha in serbo per te direttamente sul sito web ufficiale.