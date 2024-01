L'iPhone di Apple ancora re supremo del mercato Top di Gamma

Secondo l’ultimo rapporto di Counterpoint Research, Apple e iPhone continuano a detenere la posizione di leader nel segmento di fascia alta degli smartphone a livello mondiale nel 2023. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, i dati indicano una lieve flessione nelle quote di mercato.

Nel corso del 2023, Apple ha rappresentato il 71% delle vendite di smartphone di fascia alta a livello globale. Nonostante questa cifra impressionante, si è verificato un calo del 6% rispetto al 2022. Tale diminuzione è stata accompagnata da una crescita nelle quote di mercato di Samsung e Huawei, con un contributo significativo da parte dei dispositivi pieghevoli della società coreana. Questi, che riportano in auge gli smartphone a conchiglia, ma in modo molto più avanzato, hanno catturato l’attenzione di molti curiosi per il loro design e per le loro funzionalità. Ciononostante, lo smartphone Apple conserva il primato. Tuttavia, l’impatto di questo declino potrebbe essere influenzato dai nuovi modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max introdotti durante l’anno.

Il rapporto Counter Research con l’iPhone al primo posto

Counterpoint Research classifica come smartphone di fascia alta quelli con un valore all’ingrosso superiore a 600 dollari e un prezzo finale di 800 dollari. Il rapporto evidenzia che, nel complesso, nel 2023 quasi un quarto (23%) di tutti i telefoni venduti apparteneva alla categoria premium, raggiungendo un record senza precedenti. Questo indica un aumento significativo rispetto al 2016, quando la quota di mercato per questa categoria era solo del 6%, salita all’8% nel 2017 e al 13% nel 2018. Gli smartphone di fascia alta, come appunto l’iPhone, hanno raggiunto la fama non tanto per le funzioni o per la tecnologia, ma per il loro simbolo di status sociale.

Secondo Counterpoint Research, i consumatori sono anche più disposti a investire in dispositivi di alta qualità che possono utilizzare per un periodo più lungo grazie alle strategie tecnologiche usate nella loro costruzione dalle aziende. Nonostante la leggera diminuzione delle quote di mercato nel 2023, l’iPhone rimane una forza dominante nel settore degli smartphone di fascia alta. La classifica riuscirà a cambiare con l’inserimento di nuovi device? Arriverà il momento in cui le altre aziende batteranno l’iPhone? Tutto può essere, dovremmo solo vedere cosa accadrà nel futuro del mercato telefonico.