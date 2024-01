Il 2023 è stato un anno forse fin troppo ricco di colpi di scena, le notizie non sono mancate ed anzi c’è stato un overflow che nessuno si aspettava a causa di tutto ciò che a livello geopolitico è accaduto negli ultimi mesi, dalla guerra tra Russia e Ucraina a quella esplosa in Israele qualche mese fa, tutto ciò come intuibile ha portato ad una corsa alle news che però si è tradotta nell’arrivo anche delle famigerate fake news, ecco la top 10 delle più agghiaccianti entrate in circolazione.

La top 10 delle fake news