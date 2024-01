Netflix, la piattaforma di streaming preferita da milioni di spettatori in tutto il mondo, ha avuto successo con una vasta gamma di film che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Dopo aver esplorato i record di incassi nel box office italiano, concentriamoci sulla top 10 dei film più visti di sempre su Netflix.

Netflix: I titoli che non puoi perdere

I 10 film più visti su Netflix, che di seguito vi sveleremo, rivelano il successo e l’enorme diversità della piattaforma, che continua a offrire esperienze cinematografiche coinvolgenti per gli spettatori di tutto il mondo. Dal primo al decimo posto ecco le opere più apprezzate di quest’anno:

1. Red Notice

Al primo posto troviamo “Red Notice”, un’azione comedy che ha fatto la storia di Netflix. Con protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, il film ha raggiunto un impressionante totale di 454 milioni di ore di visualizzazioni e 231 milioni di spettatori singoli, consolidando la sua posizione al vertice.

2. Don’t Look Up

Al secondo posto spicca “Don’t Look Up”, la satira ambientalista di Adam McKay con un cast stellare tra cui Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet. Pur essendo leggermente distante dalla vetta, il film ha conquistato 408 milioni di ore e 171 milioni di visualizzazioni singole.

3. The Adam Project:

Il podio si completa con “The Adam Project”, un film di fantascienza con Ryan Reynolds, che ha totalizzato 281 milioni di ore e 157,6 milioni di spettatori. La varietà dei generi conferma la capacità di Netflix di soddisfare i gusti diversificati della sua vasta audience.

4-10. Altri successi di Netflix nella Top 10

La top 5 include anche “Bird Box” al quarto posto, seguito da “The Gray Man”, “We Can Be Heroes”, “The Mother”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Extraction” e “Extraction 2”. Ognuno di questi film ha lasciato un’impronta significativa sulla piattaforma, dimostrando il costante interesse del pubblico per una varietà di generi cinematografici su Netflix.

La classifica completa