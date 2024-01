L’attesa per “Deadpool 3” nel Marvel Cinematic Universe è palpabile. Di recente, una teoria su Reddit ha acceso ulteriori speculazioni sull’approccio che il film di Shawn Levy potrebbe adottare nei confronti del personaggio di Kang. Con la questione legale che coinvolge Jonathan Majors (l’attore che interpreta Kang), la teoria suggerisce che Deadpool e Wolverine potrebbero trovarsi a confrontarsi con una variante di Kang, offrendo così alla Marvel una soluzione creativa ai problemi attualmente in corso.

Deadpool 3: La Teoria della TVA

Secondo l’utente di Reddit, il plot di “Deadpool 3” potrebbe coinvolgere i due eroi, chiamati dalla TVA (Time Variance Authority), per affrontare una variante di Kang. Questa prospettiva potrebbe consentire alla Marvel di introdurre un nuovo attore per il ruolo, risolvendo al contempo i recenti problemi legali legati a Jonathan Majors. Però non è assolutamente da sottovalutare la reazione poco positiva del pubblico nei confronti del nuovo villain. Oltre ovviamente alle questioni legali che potrebbero spingere la saga del Multiverso in una direzione completamente nuova. Non è detto però che il film, attualmente in corso d’opera, non riesca a generare comunque un certo entusiasmo tra i fan.

Mentre la veridicità di queste teorie rimane incerta, l’attenzione su “Deadpool 3” cresce di giorno in giorno.

Le foto che troviamo su internet, che derivano direttamente dal set del film, non fanno altro che alimentare il desiderio. Mentre i fan restano in attesa di scoprire come la Marvel affronterà il problema di Kang e quale direzione prenderà.

Non conosciamo ancora la data ufficiale designata per l’uscita del famoso sequel, ma siamo sicuri che manchi ormai molto poco !