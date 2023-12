Android Auto, l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE cambia tutto

Molte sono le novità che si preannunciano pronte ad arrivare per questo 2024, ma a quanto pare la più interessante appartiene al momento ad Android Auto. Il software dedicato alle auto potrà infatti presto riassumere tutti i messaggi in arrivo grazie all’intelligenza artificiale.

Sarà infatti pronto a leggere ad alta voce una versione sintetica delle conversazioni che sono arrivate mentre siete al volante. Questa funzionalità sarà attivata mediante le impostazioni interne utili per leggere ed interpretare i messaggi. Quando la funzione sarà attiva, gli utenti riceveranno un avvertimento: i riassunti infatti potrebbero non essere troppo precisi.

Android Auto porta i riassunti con l’IA ma non si sa quando

Tutti ora si chiedono quando arriverà ufficialmente questa funzione sul loro sistema all’interno della loro vettura. A quanto pare, esattamente come accadrà per altre funzionalità, anche questa non vede ancora una data certa, per cui bisognerà probabilmente attendere più del dovuto. In molti ipotizzano però che questa funzione potrebbe fare il debutto ufficiale su gran parte degli smartphone Android che risultano già attualmente in commercio.

Non è la prima volta che si parla di riassunti generati dall’intelligenza artificiale. Nulla dunque stupisce gli utenti ma allo stesso tempo è chiaro che questa potrebbe essere una grande comodità mentre si è alla guida con Android Auto attivo.

Ora tutto quello che bisognerà capire sarà l’eventuale volontà da parte di Google di limitare l’utilizzo di questa feature. Qualcuno crede infatti che potrebbero essere solo ed esclusivamente i Pixel ad utilizzarla. Per avere informazioni riguardo a questo aspetto, bisognerà attendere ancora qualche settimana.