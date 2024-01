WhatsApp ha donato a tutti i suoi utenti un ultimo regalo di fine anno. Questa serie di nuovi aggiornamenti è stata introdotta con lo scopo di rendere l’esperienza degli utenti più coinvolgente e interattiva, includendo funzionalità innovative e miglioramenti significativi sia per gli utenti Android che per quelli iOS.

Questi aggiornamenti imminenti renderanno l’utilizzo di WhatsApp (e non solo) ancora più coinvolgente, consentendo agli utenti di condividere varie esperienze in tempo reale e di ampliare il loro raggio d’azione attraverso la condivisione di idee su più piattaforme.

Novità in arrivo su WhatsApp

La prima di queste rivoluzioni sociali riguarda la condivisione in tempo reale di file musicali durante le videochiamate, mentre la seconda coinvolge l’integrazione tra WhatsApp e Instagram, aprendo nuove opportunità di condivisione di stati. La condivisione musicale è una delle caratteristiche più attese che arriveranno con l’aggiornamento della versione Beta di WhatsApp. La piattaforma ha testato con successo questa funzionalità con un gruppo selezionato di utenti Beta, introducendo le cosiddette “watch party” nelle videochiamate.

Questo significa che gli utenti potranno non solo condividere lo schermo durante una chiamata, ma anche ascoltare e condividere file musicali, come brani MP3 o clip da YouTube. In sostanza, qualsiasi audio riprodotto sul dispositivo durante la condivisione dello schermo sarà udibile anche dagli altri partecipanti alla videochiamata. Questo aggiornamento promette di trasformare le videochiamate su WhatsApp in vere e proprie esperienze condivise, ampliando le possibilità di intrattenimento.

L’altra novità degna di nota riguarda la sinergia tra WhatsApp e Instagram. Secondo le anticipazioni di Webetainfo, WhatsApp sta lavorando su una funzionalità che consentirà agli utenti di condividere i loro aggiornamenti di stato direttamente su Instagram da WhatsApp. Una volta implementata, questa funzionalità rappresenterà un significativo passo avanti nell’integrazione tra le due piattaforme di proprietà di Facebook.

Gli utenti potranno scegliere di pubblicare in modo incrociato i propri stati su entrambe le piattaforme, ampliando così la portata delle loro esperienze condivise. È interessante notare che questa funzione sarà opzionale, dando agli utenti il controllo completo sulla condivisione dei loro aggiornamenti di stato su Instagram. Webetainfo sottolinea che la selezione manuale del collegamento garantirà che la privacy e la gestione delle informazioni personali rimangano al centro di questa nuova funzionalità.