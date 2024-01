Google potenzia il Chatbot Bard con Gemini, la nuova AI

Google ha potenziato il suo chatbot Bard con Gemini, un modello di intelligenza artificiale (IA) di ultima generazione. L’azienda californiana ha dichiarato che Gemini dovrebbe superare le prestazioni di ChatGPT e di altri concorrenti. Questa mossa rappresenta una sfida diretta a OpenAI, che ha recentemente licenziato e poi reintegrato il CEO Sam Altman.

La sfida nell’ambito dell’IA è in corso e Google ha deciso di entrare in modo significativo in questo settore per competere con ChatGPT e altri modelli avanzati. L’azienda aveva subito una sorpresa non gradito quando OpenAI aveva rilasciato la sua IA e successivamente collaborato con Microsoft per la sua diffusione su larga scala.

Il modello di intelligenza artificiale targata Google

Il nuovo modello Gemini è descritto come uno sforzo scientifico ed ingegneristico senza precedenti da parte di Google. Sundar Pichai, CEO di Google, ha affermato che rappresenta una nuova era di modelli di intelligenza artificiale. Eli Collins, un altro dirigente di Google, ha sottolineato che Bard con Gemini è il primo modello di IA in grado di superare gli esperti in una vasta gamma di argomenti, tra cui matematica, storia, fisica, diritto, medicina ed anche temi di etica.

Gemini sta potenziando diverse versioni di Bard, dalle versioni “pro” per gli abbonati a quelle “nano” integrate negli smartphone, in particolare nella nuova gamma Pixel 8. La versione in lingua inglese è già online in 170 paesi, con nuove funzionalità come una migliore comprensione dei testi e il riconoscimento vocale e uditivo. Google ha integrato anche strumenti noti come Gmail e YouTube in Bard, dimostrando l’utilità dell’intelligenza artificiale generativa e sottolineando l’approccio sicuro e non pericoloso della tecnologia. La mossa di Google riflette la sua volontà di essere un attore di primo piano nell’evoluzione dell’IA e di competere con successo contro i concorrenti, in particolare OpenAI.