Il 2024 si prospetta come un anno ricco di emozioni per gli appassionati di videogiochi, con un calendario di uscite che farà la gioia degli utenti di Playstation e Xbox. Tra gli 8 giochi più attesi, spicca Prince of Persia: The Lost Crown, fissato per l’18 gennaio. Questo gioco rappresenta un ponte tra la storia epica di Prince of Persia e la trilogia iniziata con Le Sabbie del Tempo. Il protagonista, stavolta, è Sargon, incaricato di salvare il regno sconfiggendo creature e bestie mostruose.

Gli 8 giochi in uscita nel 2024

A seguire, il 26 gennaio, è prevista l’uscita di Tekken 8, un nuovo capitolo del celebre franchise di combattimento. La grafica next-gen regalerà ai giocatori modelli dettagliati dei personaggi, con sudore e muscoli resi in modo realistico. Il roster include vecchi e nuovi combattenti, offrendo un’esperienza coinvolgente sia nella modalità Arcade Quest che nella nuova modalità storia.

Il 13 febbraio sarà la volta di Banishers: Ghosts of New Eden, un’avventura ambientata nel 1695, che porterà i giocatori nel freddo Nord America, colonizzato da europei anni prima degli eventi del gioco. La regione è contaminata da una “terribile maledizione”, e i protagonisti, Red e Antea, sono cacciatori di fantasmi pronti a esplorare e combattere le forze paranormali.

Il 22 marzo segna il ritorno atteso di Dragon’s Dogma con il suo sequel, Dragon’s Dogma 2. Il gioco promette un’esperienza originale con un vasto mondo da esplorare e nemici da sconfiggere. La personalizzazione della Pedina principale, un alleato fondamentale, aggiunge profondità alla trama, offrendo ai giocatori la possibilità di plasmare il loro compagno di viaggio.

Ulteriori novità in arrivo per il nuovo anno

Probabilmente in primavera, Enotria: The Last Song, un action RPG in stile soulslike, trasporterà i giocatori in un mondo ispirato al folclore italiano. Contrapponendo atmosfere calde e luminose alle ambientazioni cupe, la storia segue il Senza Maschera nella sua missione di liberare il mondo dalle divinità conosciute come Autori.

L’estate ci regala un’altra perla con l’uscita di Black Myth: Wukong il 20 agosto. Basato sulla novella cinese “Il viaggio in Occidente”, il gioco offre un’immersione nella mitologia cinese con avventure epiche e creature mostruose da affrontare.

Nell’autunno, Metaphor: ReFantazio, sviluppato dagli autori di Persona, vedrà la luce in una nazione chiamata Regno Unito di Euchronia. La trama segue il giocatore nella missione di salvare il regno sull’orlo dell’abisso, con boss fight spettacolari e scenari esplorabili tra città e paesaggi naturali.

Chiude l’anno in bellezza Star Wars Outlaws, un action adventure ambientato nella Galassia Lontana Lontana. Previsto per il 2024, questo gioco promette di offrire un’esperienza grafica straordinaria grazie allo Snowdrop Engine e la possibilità di esplorare pianeti in tempo reale. La protagonista, Kay Vess, si immergerà nel sottobosco criminale della galassia, offrendo una nuova prospettiva nell’universo di Star Wars.