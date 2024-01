Amazon, anche nel 2024, riesce sempre a soddisfare pienamente le richieste e le necessità di milioni di consumatori su tutto il territorio nazionale, sempre pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di smartphone di ottimo livello, al giusto prezzo finale di vendita, come nel caso del modello di casa OnePlus, che potete fare vostro oggi con un risparmio non da poco.

Il modello in questione è OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un dispositivo di fascia medio-bassa, infatti parte da un listino di 329 euro, che oggi viene commercializzato nella variante da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, fortunatamente espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna.

Ricevete oggi tutte le offerte Amazon esclusive gratis, con il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi anche codici sconto in esclusiva.

Smartphone OnePlus, il prezzo è davvero ridicolo su Amazon

Considerando un prezzo di listino di 329 euro, lo smartphone in questione viene fortemente scontato da Amazon, sino a raggiungere un valore estremamente ridotto, infatti la riduzione è del 30%, così da poter spendere in finale solamente 229 euro, per quanto riguarda la variante, ricordiamo essere completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Compralo su Amazon

Ottimo è il comparto fotografico, se considerate infatti che a questo prezzo gli utenti possono avere libero accesso ad una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel, utilissimo per scattare istantanee di altissimo livello, sistema operativo Android 13, con connettività comunque in 5G, e la possibilità di godere di prestazioni al top. Al prezzo indicato nell’articolo gli utenti possono acquistare solo ed esclusivamente un’unica colorazione.