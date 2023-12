Con l’anno che giunge alla conclusione, è arrivato il momento propizio per dare uno sguardo alle anticipazioni di Netflix per gennaio 2024. Sebbene non siano numerose le novità, la lista è in continua evoluzione, mostrandoci tutte le interessanti novità Netflix che ci attendano nel nuovo anno.

Le nuove uscite Netflix in arrivo a gennaio 2024

Tra i film in uscita, “Bitconned”, in uscita il 1 gennaio, si distingue, narrando la storia di Ray Trapani, un aspirante criminale che, durante il boom dei bitcoin nel 2017, sfrutta il mondo delle criptovalute per una truffa senza precedenti. Diretto da Bryan Storkel, svela i retroscena di Centra Tech, la prima frode di vasta portata nell’era delle criptovalute.

Un’altra proposta è “La società della neve”, disponibile su Netflix dal 4 gennaio, che racconta la difficile storia di alcune persone che sono riusciti a sopravvivere ad un incidente aereo sulle Ande nel 1972. “Lift”, invece, segue una banda di rapinatori che tenta un colpo a 12.000 metri d’altitudine, disponibile dal 12 gennaio. Mentre “60 minuti”, in uscita il 19 gennaio, narra la corsa contro il tempo di Octavio, un lottatore di arti marziali miste, per raggiungere la festa di compleanno della figlia.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, troviamo la miniserie “Un inganno di troppo”, in arrivo il 1 gennaio, che presenta la storia di Maya Stern, che, dopo la morte del marito, scopre inaspettatamente la sua presenza attraverso un baby monitor.

Altri titoli in arrivo

E non è finita qui. Il 4 gennaio arriva “The Brothers Sun” una commedia carica d’azione e drammi familiari, che tratta la storia del leggendario killer Charles Sun che dopo la morte del padre va a Los Angeles per proteggere sua madre e il suo ingenuo fratello minore. Il 10 gennaio, invece, è il turno di “The trust: riuscirai a fidarti?”, che parte da un gruppo di estranei che ricevono 250.000 dollari da dividersi equamente, ma ci riusciranno? In più, la nuova stagione di “Skam Italia”, in arrivo il 18 gennaio, promette di affrontare sfide importanti attraverso la storia di Asia, una ragazza dal grande carisma.

Infine, troviamo due interessanti serie TV. “Griselda”, su Netflix dal 25 gennaio, racconta la vita di Griselda Blanco, ovvero la creatrice di uno dei cartelli della droga più redditizi a Miami negli anni ’70 e ’80, interpretata da Sofía Vergara. E in ultimo, “Baby Bandito”, in arrivo il 31 gennaio, promette una storia di amore e rischio, ispirata a una rapina avvenuta in Cile nel 2014.