Xbox Game Pass i nuovi giochi del 2024

Con l’arrivo del nuovo anno e le festività ormai passate, Microsoft non smette di fare regali, annunciando un aggiornamento riguardo i giochi dell’Xbox Game Pass.

Infatti esso con lo scoccare dell’anno nuovo porterà molti titoli nuovi, oltre ai tanti che già possiede. Dopo questa notizia tutti i fan legati alla grande azienda multinazionale di Redmond saranno sempre più attaccati allo schermo.

Xbox Game Pass, quali saranno i giochi nuovi?

Xbox Game Pass forse uno degli abbonamenti per videogiochi più conveniente offre due piani tariffari diversi. Il primo è il PC Game Pass che parte da 9,99 euro al mese. Esso offre l’accesso a oltre 100 giochi di alto livello con titoli aggiunti in continuazione e a sconti. Inoltre include vantaggi di Riot Games e premi esclusivi su EA Play. Poi c’è un altro piano tariffario ovvero il Game Pass Ultimate. Il quale contiene sempre l’accesso a oltre 100 giochi di alto livello con titoli aggiunti in continuazione e a sconti, ma permette di giocare a questi giochi anche dal cloud onde a evitare l’istallazione.

Adesso in questo Xbox Game Pass sono presenti molti giochi con una varietà di storie e tipologie. Per esempio se vogliamo sentirci liberi e solcare le onde del mare dei ladri alla ricerca di tesori c’è Sea of Thieves. Invece se ci piace mettere a prova le nostre abilità di sopravvivenza possiamo optare per il grande titolo pluripremiato Minecraft. E così per molti altri giochi.

Riguardo invece ai giochi del 2024 si sa ben che poco. Sicuramente l’aggiornamento dei giochi del Xbox Game Pass arriverà per fine dicembre e i primi di gennaio. Riguardo i giochi invece si parte con il buon proposito visto i tanti giochi che stanno uscendo e sono usciti. Uno per esempio può essere ARK 2 per non nominare gli altri tanti nomi. Quelli confermati però sono solo due ovvero Turnip Boy Robs e Go Mecha Ball.

Sicuramente una cosa è sicura questo 2024 non ci lascerà senza far niente.