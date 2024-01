Con l’imminente arrivo dell’episodio 8 in Valorant abbiamo già alcune certezze, come l’arrivo della nuova arma, l’Outlaw, ma da qualche giorno grazie ad alcuni inserzionisti sappiamo anche che Icebox tornerà nel “map pool”, ovvero nel circuito di mappe da poter giocare nella modalità competitiva, questo ovviamente a discapito di un’altra che invece dovrà salutarci, la mappa in questione sembra essere Haven. Tutto questo ovviamente è solo l’inizio per quanto riguarda gli aggiornamenti nel 2024, ecco perché oggi voglio provare ad indicare quelle che secondo me dovrebbero essere alcune funzionalità da aggiungere in Valorant durante l’anno corrente.

Il primo consiglio che voglio dare a Riot è quello della selezione della mappa. Fino ad ora gli sviluppatori di Valorant hanno sempre reputato giusto far sperimentare agli utenti tutto il map pool, il che non era neanche troppo sbagliato, perché comunque Valorant è un gioco abbastanza recente, questo ha portato noi giocatori a doverci abituare a molte mappe in poco tempo. Ma adesso che siamo tutti abbastanza pratici con le mappe del gioco, credo che sia arrivata l’ora di cambiare, dare la possibilità a tutti di scegliere la mappa che vogliono giocare in quel determinato momento, implementando quindi un sistema di selezione e bannamento o tramite code specifiche per mappa.

Altre 2 funzionalità da aggiungere in Valorant

Il secondo punto di questo articolo riguarda i timeout tattici. Come ben sappiamo Riot ha già implementato i timeout nella modalità Premier di Valorant, ottenendo un grande riscontro positivo della community che ha apprezzato molto. Ed ecco perché quest’anno io implementerei i timeout anche nelle partite competitive, consentendo ai team di poter riorganizzare le proprie idee nei momenti di confusione, o magari per dare la possibilità ad un giocatore che deve assentarsi per poco tempo di non perdersi troppi round della sua partita.

L’ultima di queste funzionalità da aggiungere in Valorant secondo me dovrebbe essere un sistema di replay in-game. È ormai da più di un anno che moltissimi membri della community dicono di volere nel gioco un sistema che consenta loro di condividere i VOD molto più facilmente. Sarebbe un ottimo modo anche per permettere a tutti i player di rivedersi giocare, provando a correggere i loro errori e quindi migliorare.