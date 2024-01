Truffa di FINE ANNO, con un messaggio svuotano i CONTI

Da diversi giorni gli utenti stanno segnalando l’arrivo di una nuova truffa che agirebbe tramite e-mail. Questa starebbe mettendo in difficoltà le persone cercando di attirarle con una scusa verso un sito dove lo scopo sarebbe solo quello di rubare credenziali, dati sensibili e conti bancari.

Qui in basso potete leggere il messaggio che sta girando, proprio per farvi un’idea ben chiara di cosa dovete evitare.

La truffa che gira da giorni tramite e-mail è questa scritta qui sotto, attenzione

“Ciao, uomo affascinante!

Mi chiamo Pamela e ho una proposta per lei che potrebbe sembrare inaccettabile.

Voglio quindi scusarmi per questa improvvisa intrusione.

Siamo una coppia sposata. Vogliamo incontrare un partner maschile decente di età non inferiore ai 25 anni per una vacanza insieme (a casa nostra).

Se siete disposti a prendere in considerazione la nostra proposta e a fare conoscenza in un ambiente confortevole, vi invitiamo a contattarci.

Su di me voglio dire che ho 33 anni, ho un aspetto fantastico e sono molto socievole.

Il coniuge sarà pronto a lasciare noi due se ben chiedere, scrivere in qualsiasi momento.

Sì, quasi dimenticavo, sul sito il mio nickname è Charming_fairy“.

Come potete vedere il messaggio è scritto in un italiano alquanto dubbio, indicatore principale che dovrebbe lasciar capire che si tratta di una truffa. Gli utenti infatti devono stare molto attenti proprio a questo, ovvero al lessico utilizzato nel messaggio e soprattutto ad alcuni link, che abbiamo ovviamente provveduto ad eliminare dal testo.

Il nostro consiglio è quello di non cliccarci su e soprattutto di non inoltrare questo messaggio a nessuno dei vostri contatti.