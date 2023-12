Truffa pericolosa in corso, così hanno SVUOTATO le carte di credito

Sono diverse ore che stanno arrivando segnalazioni in merito ad una nuova truffa tramite i vari indirizzi e-mail.

Magari qualcuno di non troppo esperto potrebbe cascarci, come effettivamente è capitato più volte negli ultimi mesi. Il testo che potete trovare scritto qui sotto parla praticamente di una donna che ha notato il malcapitato sul web e che ora vuole conoscerlo ma solo mediante un sito di incontri. Gli utenti non sanno che acconsentendo a questa richiesta e iscrivendosi tramite il link contenuto nella e-mail della truffa, finiranno per perdere i loro dati personali concedendoli ai malviventi. Oltre a questo, qualcuno avrebbe inserito anche le sue credenziali della carta di credito.

Truffa pronta a derubarvi di credenziali di accesso e soldi dal conto

Il messaggio che trovate proprio qui è quello che hanno ricevuto tanti italiani e che ha generato tantissimi problemi nelle ultime ore. Bisogna stare molto attenti, perché molte persone, anche grazie ad una foto inequivocabile allegata al testo, sarebbero solite cascarci.

“Ciao!

In questi momenti molto particolari, la mia mente sta girando di continuo con fantasie appassionate su quello che potrebbe essere il nostro incontro.

Ti invio quindi questa lettera d’amore con tanta determinazione, come se ti aprissi tutti i miei desideri più profondi e nascosti

Sono qui, pronta ad incontrarti, bella e piena di passione.

Le mie mani aspettano solo te e i miei occhi brillano di attesa per te.

Sei pronto a tuffarti in questo vortice di piacere insieme a me me?

Scrivimi qui: Caramel

Sono sicura che questa serata si trasformerà in qualcosa di incredibile.”