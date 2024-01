Kena Mobile show con 100 GIGA a 5 EURO al mese

La forza dei gestori virtuali come Kena Mobile sta sia nei contenuti che nel prezzo, il quale generalmente non cambia mai. Kena vuole spingere proprio su questo, in questa situazione con una promo che offre un gran numero di contenuti. Tutto si può vedere tranquillamente sul sito ufficiale dove sono disponibili le informazioni per intero. Ci sono da fare ovviamente delle precisazioni fondamentali, come quelle relative a chi può sottoscrivere la promo in questione.

Stanno a quanto riportato dal sito ufficiale, solo coloro che fanno parte di Iliad o dei gestori virtuali possono accedere a tale proposta. Sono presenti anche diversi vantaggi che possono essere cumulabili con il contenuto della promozione stessa.

Kena Mobile: la nuova offerta è disponibile con 5,99 € al mese

Ad oggi risulta davvero impossibile riuscire a battere un fenomeno come Kena Mobile, leader tra i gestori. Le sue offerte sono vantaggiose sotto ogni punto di vista e lo dimostra questa volta la famosa TOP 100. La soluzione disponibile in primo piano sul sito ufficiale, permette agli utenti di portare a casa tutto per soli 5,99 € al mese.

Venendo ai contenuti disponibili, ci sono minuti illimitati, 200 messaggi e 100 giga in 4G per navigare sul web web. Il costo di attivazione e la scheda sono gratis.

Con l’adesione al servizio di ricarica automatica, gli utenti che scelgono il gestore potranno avere anche 50 giga supplementari tutti i mesi in regalo.

Ovviamente le proposte di questo gestore non finiscono mai, siccome Kena si dedica anche ai già clienti. Pagando 1,99 €, si potranno avere 50 giga in più per 60 giorni.