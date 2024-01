Gli smartphone di casa Xiaomi sono da sempre considerati tra i migliori per il rapporto qualità/prezzo, soluzioni che richiedono al consumatore finale un esborso tutt’altro che elevato, per accedere tranquillamente a prestazioni di ottimo livello, come nel caso del Redmi 12, disponibile oggi su Amazon.

Il prodotto è caratterizzato, prima di tutto, da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD), nella sola colorazione midnight black, con commercializzazione prevista sul territorio europeo, quindi con piena compatibilità con le frequenze locali (e non solo).

Xiaomi Redmi 12, il prezzo dello smartphone è incredibile

E’ chiaramente il prezzo finale di vendita uno dei suoi più grandi pregi, se considerate a tutti gli effetti che oggi ha un costo di soli 157 euro, contro i 215 euro del valore consigliato di listino, con una riduzione effettiva del 27% che apre le porte ad un risparmio praticamente mai visto.

Le specifiche tecniche del prodotto affondano prima di tutto le radici in un display molto ampio, precisamente da 6,67 pollici di diagonale, un LCD classico da buone prestazioni generali, sotto il cui cofano si trova un processore adatto nella maggior parte delle occasioni ad attività basilari, senza eccessi particolari da segnalare. Ottima, al contrario, è la batteria, capace di offrire una autonomia di ben 5000mAh, con ricarica rapida, ed un utilizzo prolungato nel corso del tempo.

Il dispositivo viene commercializzato da Amazon nella sua versione no brand, il che significa essere completamente sbrandizzato con aggiornamenti rilasciati dal produttore dello smartphone, e non dall’operatore telefonico (in pratica sono più tempestivi).