X, il social network ha dovuto affrontare una sfida piuttosto difficile

Recentemente, Elon Musk ha condiviso un grafico interessante sul suo account ufficiale X, che mette in luce un cambiamento significativo nel panorama dei social media negli Stati Uniti. Il grafico confronta l’andamento del traffico organico sul social network di Musk con quello di Instagram, rivelando tendenze sorprendenti.

X: cosa è successo durante il 2023?

Da marzo 2023, si è osservato un notevole incremento nel traffico di X rispetto a Instagram, sia per l’accesso da dispositivi mobili che da web. Analizzando i dati, emerge che a partire da marzo 2023 il traffico organico di Instagram ha subito un calo drastico, in particolare da mobile. Al contrario, X ha mantenuto una crescita costante, nonostante una leggera flessione a luglio 2023. A agosto 2023, X ha sorpassato Instagram, raggiungendo i 450 milioni di visitatori.

Questo trend si rispecchia anche nell’uso tramite browser. Instagram ha mostrato un andamento stabile e in crescita nell’ultimo anno. Tuttavia, X, partendo da una posizione di svantaggio, ha registrato un incremento sostanziale da marzo 2023, superando Instagram e stabilizzandosi oltre i 600 milioni di visitatori. Il traffico organico, definito come il numero di visitatori che raggiungono un sito web attraverso i risultati non a pagamento dei motori di ricerca, è un indicatore chiave della popolarità e dell’efficacia delle strategie SEO di un sito.

Nonostante questi risultati positivi, X ha dovuto affrontare una sfida significativa: la perdita di inserzionisti. Più di 100 brand hanno deciso di abbandonare la piattaforma, un aspetto che potrebbe incidere sulle prospettive economiche e sulla sostenibilità del social network nel lungo termine.

Questi sviluppi indicano una dinamica interessante nel settore dei social media, con X che emerge come un forte concorrente contro Instagram. Il continuo cambiamento nelle preferenze degli utenti e nelle strategie delle piattaforme social sta plasmando un ambiente digitale sempre più fluido e competitivo.