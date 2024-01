DAZN, il 2024 inizia con la SERIE A: il calendario delle prossime partite

Gli utenti non aspettano altro che il calcio riprenda ed è per questo che DAZN sta lavorando alla programmazione, che in realtà è già ben definita. La Serie A torno ufficialmente venerdì 5 gennaio, con il primo anticipo.

Ovviamente saranno tante le partite che gli utenti potranno guardare in esclusiva sulle reti di DAZN, mentre alcune saranno condivise con Sky. In basso potete trovare gli elenchi ben precisi con orari e squadre che si affronteranno nelle prossime due giornate di campionato.

DAZN, questa è la lista delle prossime giornate di Serie A che vi aspettano

Come potete vedere in basso ci sono le prossime due giornate che riguarderanno il campionato di Serie A. Tutte le partite sono state elencate con tanto di orario, per cui non dovrete fare altro che sintonizzarvi e guardarli in esclusiva. Per trasparenza, sono stati segnalati anche i match che saranno disponibili anche su Sky.

Ricordiamo che la 21ª giornata sarà caratterizzata da alcuni rinvii che sono stati decretati per via della partecipazione alla nuova Supercoppa italiana di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli.

19^ giornata di Serie A 2023/2024:

Venerdì 5 gennaio

20:45 Bologna – Genoa (DAZN/SKY)

Sabato 6 gennaio

12:30 Inter – Verona (DAZN)

Inter – Verona (DAZN) 15:00 Frosinone – Monza (DAZN)

Frosinone – Monza (DAZN) 18:30 Lecce – Cagliari (DAZN)

Lecce – Cagliari (DAZN) 20:45 Sassuolo – Fiorentina (DAZN/SKY)

Domenica 7 gennaio

12:30 Empoli – Milan (DAZN/SKY)

Empoli – Milan (DAZN/SKY) 15:00 Torino – Napoli (DAZN)

Torino – Napoli (DAZN) 15:00 Udinese – Lazio (DAZN)

Udinese – Lazio (DAZN) 18:00 Salernitana – Juventus (DAZN)

Salernitana – Juventus (DAZN) 20:45 Roma – Atalanta (DAZN)

20^ giornata di Serie A 2023/2024:

Sabato 13 gennaio

18:00 Genoa – Torino (DAZN)

Genoa – Torino (DAZN) 20:45 Verona – Empoli (DAZN)

Domenica 14 gennaio

12:30 Monza – Inter (DAZN/SKY)

Monza – Inter (DAZN/SKY) 15:00 Lazio – Lecce (DAZN/SKY)

Lazio – Lecce (DAZN/SKY) 15:00 Cagliari – Bologna (DAZN)

Cagliari – Bologna (DAZN) 18:00 Napoli – Salernitana (DAZN)

Napoli – Salernitana (DAZN) 20:45 Fiorentina – Udinese (DAZN)

Lunedì 15 gennaio

20:45 Milan – Roma (DAZN)

Martedì 16 gennaio