Le vacanze natalizie continuano e i vari operatori telefonici presenti in Italia continuano a proporre le proprie offerte e promozioni. Tra questi, anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta continuando con il suo super catalogo di offerte. Fino ad almeno metà gennaio, infatti, l’operatore continuerà a proporre anche le offerte della gamma Special e tante altre offerte.

Very Mobile, continuano ad essere disponibili tante super offerte

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta continuando a proporre fino a metà gennaio 2024 svariate offerte di rete mobile super interessanti. Tra queste, come già detto in apertura, ci sono le offerte della gamma Very Special. Oltre a questo, come segnalato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta prorogando anche la promo Flash Back.

Con quest’ultima, gli utenti possono ricevere 50 GB di traffico dati extra e anche una ricarica in omaggio. Per usufruire di questa promozione, i nuovi clienti dovranno però attivare una delle offerte mobile di portabilità. Tra gli operatori di provenienza, sono compresi Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.

Tra le offerte di portabilità disponibili, ci sono ad esempio Very 699 MNP e Very 799 MNP. Entrambe includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Le offerte includono poi rispettivamente 150 GB e 200 GB di traffico dati e questi ultimi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G.