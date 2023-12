Vodafone distrugge Iliad, ancora disponibili le Silver da 150 GB

Per battere Vodafone questa volta servirà qualcosa di realmente forte, siccome il provider anglosassone ha dato il meglio di sé. All’interno delle nuove offerte c’è quello che tutti desiderano, soprattutto in grande quantità. Con prezzi molto più bassi rispetto al solito, sono tornate le vecchie Silver, due promozioni mobili molto simili tra loro che differiscono per quantità di contenuti e per prezzo mensili.

C’è da ricordare anche che non tutti possono sottoscriverle: sono riservate solo ed esclusivamente a chi proviene da un gestore virtuale o magari da Iliad. È proprio questo l’obiettivo principale di Vodafone, ovvero rendere la vita difficile soprattutto a Iliad che sta dominando da qualche anno ormai.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di nuove offerte: ecco le Silver

Venendo ai contenuti delle due offerte, risulta tutto molto semplice da capire: ci sono minuti, messaggi e giga. La prima delle due soluzioni consente agli utenti di avere minuti illimitati verso tutti i gestori, messaggi illimitati verso tutti e un quantitativo di 100 giga per navigare in 4G ogni mese. Il prezzo mensile è di soli 7,99 €.

La seconda offerta è praticamente uguale per quanto riguarda i contenuti basilari che sono minuti e messaggi, anche qui senza limiti. Per quanto concerne invece il numero di giga, parliamo di una promozione che ha 150 giga in 4G. Il prezzo aumenta di poco salendo a 9,99 €.

Tutti coloro che sceglieranno una di queste due soluzioni pagando in automatico ogni mese con il metodo SmartPay, avranno anche 50 giga ulteriori in regalo. Tutto ciò ogni mese.