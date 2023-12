Un mondo di cui pochi sono a conoscenza ma che ritaglia da solo una fetta di mercato decisamente importante senza alcun dubbio il collezionismo, alcuni oggetti rari del passato infatti siete tenuti in buone condizioni possono valere davvero tantissimi soldi, in primis parliamo ovviamente della tecnologia, basti pensare che alcuni vecchi telefoni sono stati venduti a decine di migliaia di euro soprattutto se dotati di confezione originale e ancora funzionanti.

Ciò non toglie che sono iscrivibili a questa categoria di elementi tantissimi oggetti tra cui le monete rare, alcuni euro o lire del passato infatti si appartenenti a tirature particolari possono valere davvero tantissimi soldi per il collezionista giusto che potrebbe essere disposto a sborsare cifre a dir poco impensabili.

Moneta rarissima e costosissima

La moneta in questione è una moneta da 1 centesimo che come vedete nella foto presenta una peculiarità che fa tutta la differenza, è stata coniata con il metallo utilizzato per i tagli superiori e non il classico rame usato per i tagli minori, tale moneta è stata coniata in Germania dal momento che sul retro presenta una quercia, non si sa bene quante ne siano entrate in circolazione, ciò non toglie che il suo valore possa addirittura raggiungere i 50.000 euro, avete sentito bene, alcuni collezionisti possono sborsare addirittura una cifra del genere per portarsela a casa.

Non è la prima volta che un centesimo arriva a valere tanto, è risaputo ad esempio che il centesimo con dietro la Mole Antonelliana al posto di Castel del Monte vale qualche migliaio di euro, fate attenzione se doveste possederlo.