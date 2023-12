Le MicroSD, nonostante comunque le memorie interne dei dispositivi di vario genere si siano incrementate non poco, sono ancora oggi fondamentali, proprio per riuscire a godere del giusto spazio che permetta di salvare correttamente tutti i contenuti, senza preoccupazioni di vario genere. Tra i modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo, troviamo senza dubbio la microSD di casa Kingston, che oggi costa poco più di 10 euro su Amazon.

Il prodotto non presenta particolarità uniche nel proprio genere, è una classica microSD di classe 10 con adattatore SD incluso (così da estenderne al massimo l’usabilità quotidiana), la velocità massima in trasferimento è di 100 MB/s, ed è ovviamente perfettamente compatibile con tutti i device presenti sul mercato, a prescindere dalla marca o dal sistema operativo.

MicroSD Kingston: costa pochissimo per poco tempo

Ciò che facilita l’acquisto da parte dell’utente finale è sicuramente il prezzo di vendita, dovete considerare essere una soluzione che richiede un esborso di 11,79 euro, con una riduzione del 34% rispetto al prezzo consigliato di 17,99 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Esteticamente il prodotto non è bello come le SD di SanDisk, dobbiamo ammetterlo, ma è anche vero che andando ad inserirlo all’interno dei vari slot disponibili, poi nessuno lo vedrà a tutti gli effetti. E’ realizzato in plastica, di colorazione completamente nera, con scritte bianche sulla parte superiore, a creare una sorta di contrasto estetico.

Coloro che lo volessero acquistare, devono comunque sapere che la consegna è rapidissima direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, garantita come al solito direttamente da Amazon.