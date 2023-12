Trasportare in sicurezza i propri dati, oppure semplicemente effettuare il backup, è possibile ancora oggi con l’ausilio delle chiavette USB, dispositivi portatili di piccole dimensioni, ma capaci di salvare al proprio interno tantissimi GB di dati e di contenuti. Con l’avvento del cloud, e la possibilità di accedere ai dati da qualsiasi device, i loro prezzi sono crollati letteralmente, anche su Amazon.

Il modello di cui vi parliamo oggi è di casa Kingston, si tratta del Kingston DataTraveler Exodia DTX, con capacità di 128GB, un prodotto realizzato quasi interamente in plastica, di colorazione nera, con cappuccio facilmente removibile, ed anello portachiavi incorporato, per facilitare appunto il trasporto. La porta USB è 3.2 Gen1, capace quindi di raggiungere velocità particolarmente elevate nel trasferimento, e non solo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Chiavetta USB Kingston al giusto prezzo: ecco quanto costa oggi

E’ chiaro che avvicinarsi ad una chiavetta USB oggi non richieda un esborso particolarmente elevato, poiché basteranno solamente 9,99 euro per il suo acquisto, approfittando quindi dello sconto applicato del 50% sul valore di listino di 19,95 euro.

Compralo su Amazon

Il prodotto è facilmente utilizzabile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso un notebook, un tablet, un laptop o un PC desktop, a prescindere dal sistema operativo di riferimento (Chrome OS, Windows, Linux o macOS). Sul mercato si possono trovare svariate varianti dello stesso device, con differenze legate più che altro alla capacità, ma riteniamo essere quello da 128GB il più bilanciato, in termini almeno di rapporto qualità/prezzo a disposizione del consumatore finale. Spedizione rapida con consegna in 1 giorno garantita direttamente da Amazon.