Amazon Fire TV Stick 4K è uno degli ultimi dispositivi per lo streaming lanciati dall’azienda americana sul proprio e-commerce, un device assolutamente in grado di garantire prestazioni di alto livello ad un prezzo fortemente più basso del normale, sopratutto nei periodo in cui è in promozione.

Il modello in questione è prima di tutto caratterizzato dalla trasmissione in 4K, cosicché il consumatore finale possa godere a tutti gli effetti di contenuti in altissima definizione, a patto che abbia un televisore compatibile. La connessione alla rete avviene tramite il WiFi 6 di ultima generazione, per una trasmissione più rapida ed una migliore gestione della banda, con supporto a Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+.

Amazon Fire TV Stick 4K: un prezzo davvero bassissimo

Il suo prezzo attuale è decisamente invitante, pensate infatti che basteranno 51,99 euro per l’acquisto definitivo, con una forte riduzione del 26% rispetto al listino originario di 69,99 euro. La variante in offerta è quella standard, ovvero senza cavo di alimentazione, né controller.

Nel caso in cui non sappiate di che dispositivo stiamo parlando, ricordiamo essere un device pensato per rendere smart il vostro televisore, utilissimo ad esempio per guardare i servizi di streaming dal divano di casa, come Amazon Prime Video o Netflix, solamente per citarne un paio, e controllare il tutto con l’assistente vocale Amazon Alexa.

In confezione troverete il Fire TV stick 4K da collegare fisicamente al televisore, il telecomando per il controllo da remoto (con tasto Alexa integrato), il cavo di connessione e altro ancora. Spedizione rapidissima, in pochi giorni lo avrete presso il vostro domicilio.