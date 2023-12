Vodafone Silver, con pochi euro ecco fino a 150 GIGA al mese

L’unico periodo per Vodafone per battere la concorrenza era proprio questo di Natale e pertanto gli utenti devono approfittare. Il famoso gestore anglosassone è sceso in campo con offerte clamorose che non si vedevano da tempo, peraltro con prezzi molto più bassi del solito. Proprio questo aspetto renderà difficile la vita agli altri gestori, visto che le Silver hanno tutto dalla loro parte.

Si parte infatti dai prezzi molto bassi fino ad arrivare a contenuti che sembrano quasi non terminare mai. Le soluzioni sono due, molto simili ed allo stesso tempo diverse tra loro ma con un unico comune denominatore: la convenienza. Servono pochi euro mensili per avere le Silver di Vodafone, le quali comprendono davvero tutto al loro interno.

Vodafone: queste sono le migliori offerte che potevate trovare, il periodo di Natale vi fa un gran regalo

Partendo dalla prima offerta, gli utenti troveranno minuti illimitati e messaggi illimitati verso chiunque con anche 100 giga in 4G per la navigazione web. Il prezzo mensile è di 7,99 €.

La seconda offerta sembra essere quasi uguale per certi versi ma poi cambia in merito ai giga: ce ne sono 150 in 4G. Anche il prezzo mensile è diverso siccome corrisponde a 9,99 € al mese.

Tutti gli utenti che sottoscriveranno una di queste due offerte e pagheranno con il metodo di pagamento SmartPay, potranno avere 50 giga gratis. Questi si sommeranno a quelli già presenti nelle promozioni mobili sottoscritte.

Queste due promozioni mobili possono essere scelte solo da chi viene da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali.