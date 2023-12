Vodafone, le migliori offerte sono SILVER con 150 GB: si parte da 7 EURO

Serviva ben altro per mettere fuori gioco Vodafone, che nelle ultime ore sta affrontando un’altra situazione molto interessante. Prima di parlare delle nuove offerte che sono arrivate, bisogna informare il pubblico che è arrivata una nuova offerta da parte di Iliad. Il famoso gestore vuole infatti unirsi con Vodafone per prendere il dominio di tutta l’Italia, unendo quantità e qualità. Vodafone al momento ha fatto sapere che non c’è nulla di definito e che nel momento in cui si dovesse raggiungere un accordo, provvederà essa stessa ad informare tutti.

Dopo questa piccola digressione, si passa alle offerte mobili, il pane quotidiano degli utenti che vogliono risparmiare avendo tutto. Da diversi giorni le persone stanno cercando di cambiare provider, siccome le rimodulazioni hanno portato a degli aumenti. Proprio per questo molte persone hanno pensato di rientrare in Vodafone, sfruttando le due soluzioni che sono state presentate ultimamente.

Vodafone interviene sul mercato, arrivano due offerte che riportano dalla sua parte numerosi utenti

La prima delle due Silver contiene al suo interno minuti e messaggi illimitati verso ogni gestore, con ben 100 giga disponibili in 4G. La seconda offerta è praticamente uguale per quanto riguarda i minuti e i messaggi, ma i giga sono 150. Oltre a questo c’è da discutere sul prezzo: nel primo caso si parla di 7,99 € al mese, mentre nel secondo si arriva a 9,99 € al mese.

Un’altra soluzione che accomuna entrambe le offerte è il pagamento con SmartPay e il relativo vantaggio. Chi sceglie di pagare in questo modo, può ottenere ben 50 giga ogni mese in più sulla propria offerta.