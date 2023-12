Rebel Moon – Figlia del fuoco, è l’ultimo film diretto da Zack Snyder che, negli ultimi giorni, sta avendo un enorme successo su Netflix.

Il film è ufficialmente disponibile sulla piattaforma già dal 22 Dicembre 2023, e il suo trailer, pubblicizzato ampiamente, ha scaturito immediatamente la curiosità degli utenti online.

Per chi non lo avesse visto, la narrazione incentrata sul destino di un piccolo villaggio di contadini situato su una luna distante che, ad un tratto, subisce l’assedio delle forze armate della Terra Madre. In questo nuovo clima di guerra e devastazione, una donna misteriosa diventa il nuovo volto della ribellione e un segno di speranza per l’intero popolo.

La trama di Rebel Moon è senz’altro avvincente e sensazionale, ma una domanda continua far risaltare tali altre: Per quale ragione Netflix ha deciso di dividere il film in due parti ?

Netflix dá la sua risposta, non aveva altra scelta

La risposta ci viene fornita direttamente da Scott Stuber, presidente della divisione film di Netflix. Egli ha spiegato al regista Zack Snyder, che i film della durata di meno di 2 ore tendono ad essere molto più visti sull’omonima piattaforma. Di conseguenza, le scelte più giuste da prendere sarebbero state due, ovvero ridurre il film o dividerlo in due parti.

Per Snyder, ridurre la sceneggiatura avrebbe significato sacrificare gran parte dei suoi personaggi. Il progetto è infatti racchiuso all’interno di un tomo di ben 172 pagine. Per questa ragione, l’unica scelta più accettabile è stata appunto quella di optare per una divisione del progetto in due parti.

La seconda parte, farà il suo debutto, sempre su Netflix, il 19 aprile del 2024.

Anche se è prevista la distribuzione di una versione integrale del film.

Film per la cui realizzazione sono stati investiti più di 82 milioni di dollari.

E voi cosa ne pensate di Rebel Moon?