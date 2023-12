L’attesa verso GTA VI sarà piuttosto lunga. Il titolo uscirà nel 2025 e gli appassionati stanno iniziando a contare i giorni anche se, nella peggiore delle previsioni, serviranno quasi due anni di attesa.

Nonostante la petizione per cancellare il 2024 dal calendario e passare direttamente al 2025, al momento dobbiamo affidarci esclusivamente alle indiscrezioni. Purtroppo, le informazioni che arrivano dalla rete non sembrano più così posivite.

Stando a quanto condiviso dall’utente X Idle Sloth, arrivano i primi dettagli non confermati sulla durata di GTA VI. Secondo i leak e i rumor raccolti e condivisi da altri esperti del settore, la durata della storia non sarà molto alta.

Rockstar Games potrebbe aver scelto un approccio diverso con GTA VI evitando di diluire troppo la storia per mantenerla più breve

(Rumor) GTA VI is about 35-40 hours long https://t.co/qYwirvQSHH — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) December 24, 2023

Idle Sloth e il collega LegacyKillaHD indicano circa 35 o 40 ore per completare la storia principale. Se si considera che Red Dead Redemption 2 aveva una durata media di 40-50 ore, la storia sarà decisamente più breve del precedente titolo sviluppato da Rockstar Games.

Ricordiamo che, al momento, Rockstar Games non ha confermato in nessun modo queste voci. Si tratta appunto di indiscrezioni e come tali andrebbero considerate. Tuttavia, se queste anticipazioni dovessero essere confermate, non bisogna comunque preoccuparsi.

Infatti, il tempo indicato è riferito alle ore necessarie per completare la trama principale. Una durata ridotta conferma la volontà di non diluire troppo le vicende, matenendo alto l’interesse dei giocatori in ogni fase.

Inoltre, i mondi creati dagli sviluppatori non si limitano alla storia ma introducono una città viva sotto molto aspetti. I giocatori di GTA VI potranno comunque continuare a perdersi tra le strade di Vice City per completare le moltissime missioni secondarie, la ricerca di tesori e dei collezionabili. Trovare tutti i segreti non sarà facile e sicuramente saranno disseminati per la mappa e nascosti in punti raggiungibili solo dopo ore di esplorazioni.