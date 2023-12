Un pericolo a cui tutti gli utenti devono prestare attenzione ogni giorno e quando navigano in Internet e costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco infatti punta a colpire la fascia della popolazione più indifesa come bambini e anziani per indurli a compiere errori che possano permettere i truffatori di svuotare i loro conti correnti di tutti i risparmi contenuti.

Generalmente questa tipologia di truffa esordisce sfruttando un metodo collaudato chiamato phishing, tale pratica prende forma in false comunicazioni diffuse come avvisi autorevoli che inducono la vittima a compiere reazioni specifiche che la porteranno a accadere in errore in modo irreparabile, generalmente si tratta di indicazioni per effettuare accessi presso l’esterni oppure scaricare allegati dannosi in grado di infettare il pc della vittima iniziando a spiare tutti i suoi dati sensibili.

Nella maggior parte dei casi vengono sfruttati in nomi autorevoli di aziende o agenzie bancarie per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così ad abbassare la guardia.

Truffa ai danni di Poste

Ultimamente negli ultimi giorni è entrata in circolazione una nuova truffa che sta colpendo specificamente i clienti di Poste Italiane nel tentativo di svuotare i conti BancoPosta che saranno sicuramente farciti dalle tredicesime degli utenti scelti come target.

Il corpo testo avvisa la vittima della necessità di gestire un accesso insolito effettuato dall’Albania presso Tirana, il tutto presso un apposito link che però rimanda ad una falsa area clienti gestita interamente dai truffatori che potranno così svuotare facilmente il conto una volta copiati i dati che inserirete.