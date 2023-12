Il produttore cinese Teclast ha da poco ampliato la sua proposta con un nuovo dispositivo. Si tratta in particolare di un nuovo tablet di fascia entry-level, ovvero il nuovo Teclast P30T. Si tratta di un dispositivo piuttosto economico ma comunque con delle caratteristiche buone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Teclast annuncia ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Teclast P30T

Teclast P30T è il nuovo tablet di fascia medio-bassa annunciato in queste ore in Cina dal noto produttore tech Teclast. Come già accennato, nonostante si tratti di un tablet entry-level, troviamo comunque una buona scheda tecnica. Sul fronte, troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 10.1 pollici e non manca nemmeno una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo un soc octa core, ovvero il soc Allwinner A523. Quest’ultimo è supportato da 4 GB di memoria RAM, che all’occorrenza possono aumentare fino a 6 GB con l’espansione virtuale. Il design risulta poi piuttosto curato, con una costruzione in alluminio e con un peso di soli 440 grammi. Sul retro troviamo poi una doppia fotocamera con un sensore principale da 5 MP e un secondo sensore da 2 MP. A bordo è poi presente l’ultimo software di casa Google, ovvero Android 14.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet low cost Teclast P30T sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 65 euro al cambio attuale. Per ora non sappiamo se Teclast porterà questo prodotto anche dalle nostre parti. Vi terremo comunque aggiornati se arriveranno informazioni in merito.