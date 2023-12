Sappiamo ancora molto poco sul chip Instinct MI300 di AMD , a quanto pare però sembra essere arrivato il suo momento. Lo sappiamo perché AMD ha da poco annunciato che un nuovo supercomputer exascale arriverà a Stoccarda, anzi, i device complessivamente saranno due. Uno che aggiornerà un sistema già esistente a 39 PFLOPS e una futura macchina exascale simile all’attuale supercomputer Frontier .

I due nuovi supercomputer sono il risultato di un nuovo contratto firmato dall’Università di Stoccarda e Hewlett Packard Enterprise. Questo contratto porterà all’aggiornamento del già esistente supercomputer Hawk, oltre all’intestazione futura di un secondo sistema presso l’HLRS, che è un istituto di ricerca tecnologica sempre presso Stoccarda. La grande novità è che si tratta del primo contratto per supercomputer che sfrutta il nuovissimo chip MI300A di AMD, che combina CPU, GPU e una memoria con una larghezza di banda molto elevata, tutto nello stesso pacchetto.

Il sistema Hawk del centro attualmente utilizza la CPU AMD Epyc “Rome” e la GPU Nvidia A100, è un supercomputer ancora all’avanguardia per essere del 2020. La nuova versione, Hunter, avrà come base il supercomputer HPE Cray EX4000 e avrà 136 nodi. Inoltre l’introduzione del nuovo MI300A di AMD ne aumenterà l’output di 39 PFLOPS, aumentando allo stesso tempo l’efficienza dell’80% grazie al design dell’APU e alla memoria integrata. Questo computer sarà utilizzato per simulazioni, test con intelligenze artificiali, analisi e studio di dati ad alte prestazioni, ricerca industriale e accademica di livello mondiale. L’uscita di questo primo supercomputer è prevista per il 2025.

AMD ha annunciato un nuovo supercomputer, eccone le specifiche

Oltre ad Hunter, AMD ha annunciato un nuovo supercomputer exascale, si chiamerà Herder, si ispirerà al già esistente Frontier, il supercomputer con la nomea di essere “il migliore del mondo”. La maggior parte delle specifiche di Herder saranno annunciate nel 2025, comunque è quasi certo che vedremo la versione successiva del chip MI300, ma soprattutto, molto probabilmente, verrà introdotto lo standard delle GPU come fonte di elaborazione primaria. Herder secondo varie stime dovrebbe essere presentato nel 2027.