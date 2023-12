Il processore desktop AMD Ryzen 7 5700G dispone di potenti core grafici Radeon per permetterti di giocare a 1080p senza una scheda grafica dedicata.

Con 8 core e 16 thread, frequenze operative fino a 4,6 GHz e 16 MB di cache L3 , ti permetterà di giocare nelle migliori condizioni in Full HD. In questi giorni potete acquistarlo su Amazon scontato del 40% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Processore Amd Ryzen 7 5700G in offerta su Amazon

I processori desktop AMD Ryzen serie 5000 alimentano i giochi più esigenti e gestiscono facilmente compiti multi-thread come il rendering video e 3D e la compilazione di software. Sii inarrestabile con la velocità senza precedenti dei migliori processori desktop del mondo. I processori AMD Ryzen serie 5000 offrono le migliori prestazioni, sia che tu stia giocando agli ultimi giochi, progettando il prossimo grattacielo o elaborando dati scientifici.

Con AMD Ryzen, sei in testa. Con i core grafici AMD Radeon integrati, i processori desktop della serie Ryzen 5000 G ti mettono sul campo di battaglia. Gioca ai migliori giochi in 1080p direttamente dalla scatola, o aggiungi una scheda grafica per prestazioni ancora migliori. Quando hai l’architettura del processore più avanzata per i giocatori e i creatori di contenuti, le possibilità sono infinite.

Che tu stia giocando agli ultimi giochi, progettando il prossimo grattacielo o utilizzando i dati, hai bisogno di un processore potente che possa gestire tutto questo e altro ancora. Non c’è dubbio, i processori desktop AMD Ryzen serie 5000 stanno stabilendo un nuovo standard per i giocatori e gli artisti. Seguendo questo link potete accaparrarvelo per soli 194.98 euro invece di 324.40 euro.