L’Intelligenza Artificiale funziona sempre? E’ questa la domanda che, di recente, in seguito allo sviluppo e la crescita esponenziale di questa nuova tecnologia, molti scienziati si stanno ponendo. La risposta è stata trovata da un team di scienziati dell’ Università americana del Michigan, la cui ricerca è stata pubblicata sulla nota rivista Jama.

Ebbene, lo studio ha dimostrato che, se l’intelligenza artificiale viene addestrata con informazioni sbagliate, ovviamente essa darà risultati sbagliati. Ciò determina la pericolosità di questo strumento utilizzato in alcuni settori in cui ci sono in palio le vite degli uomini, come per esempio e, soprattutto, quello medico.

Gli errori dell’intelligenza artificiale

Per dimostrare e accertarsi di questa potenziale problematica che riguarda il funzionamento dell’Intelligenza artificiale, un gruppo di scienziati, guidato da Sarah Jabbour, ha deciso di concentrarsi su un campione di pazienti affetti da insufficienza respiratoria.

A tal proposito, è stato dimostrato come il grado di accuratezza del testo medico da parte di professionisti del settore, si aggiri intorno al 73% di successo. Ecco perché si è deciso di provare con un campione molto più ampio. Ovvero di circa 4.444.457 partecipanti a cui è stato chiesto di fare una diagnosi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Da qui i risultati ottenuti hanno dimostrato un’accuratezza della diagnosi maggiore del 73%, ovvero stiamo parlando di un miglioramento 2,9%.

Ma nella seconda fase dell’esperimento, gli autori dello studio hanno però spiegato agli esperti che il sistema trasmetteva deliberatamente informazioni false. Informazioni che avrebbero influito sulla durata del lavoro e dato risultati errati. Di conseguenza la precisione finale di questa tecnologia è diminuita dell’11,3%.

Insomma, L’intelligenza artificiale può davvero migliorare e semplificare la vita dell’uomo in moltissimi settori, ma è necessario restare comunque sempre in guardia.