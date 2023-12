Negli ultimi anni è decisamente aumentato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la quale è entrata a far parte della nostra vita quotidiana. Essa offre vantaggi di qualsiasi tipo e, generalmente, è accessibile a tutti. Nell’articolo verranno elencati alcuni titoli di AI molto utili per qualsiasi evenienza e come utilizzarli al meglio.

Intelligenza artificiale, i migliori titoli per categoria

Ogni giorno abbiamo necessità di svolgere compiti e operazioni differenti: proprio per questo, esiste un AI per ogni occasione. E’ bene ricordare che non è necessario fermarsi all’utilizzo del classico ChatGPT: lo sviluppo delle intelligenze artificiali è in costante aumento e se ne trovano di ogni tipo. Sono di seguito elencati i titoli in base alla categoria e allo scopo di utilizzo.

creazione di testo: ChatGPT : il più classico e anche il più conosciuto, ha dato il via allo sviluppo dell’AI. Purtroppo le sue conoscenze sono ferme al 2021 , ma è comunque un validissimo assistente per qualsiasi tipo di richiesta. E’ in grado di generare soltanto dati in formato testuale : basterà effettuare una richiesta ed esso genererà immediatamente la risposta desiderata. E’ accessibile gratuitamente a tutti sia dal sito web sia dall’applicazione, mentre per la versione GPT-4 sarà necessario un abbonamento mensile di 20$. Microsoft Bing : è la nuova funzionalità del browser Bing di Microsoft che, come ChatGPT, accoglie richieste testuali e restituisce risposte immediate. E’ migliore rispetto a ChatGPT poiché utilizza la versione GPT-4 , fornendo dati più attendibili e sempre aggiornati. E’ totalmente gratuito e accessibile tramite applicazione o browser Edge di Windows.



creazione di immagini: DALL-E : inserendo una descrizione o richiesta testuale, questa intelligenza artificiale è in grado di realizzare immagini anche molto complesse. Si possono anche caricare delle immagini in possesso dell’utente, da cui l’AI potrà prendere spunto per la generazione. Consiste in un sistema di crediti, dove ogni richiesta avrà il costo di un credito. L’utente ne ha 15 gratuiti iniziali, dopodiché andranno acquistati. IMGCreator : tramite richiesta testuale, permette di realizzare immagini particolari e personalizzate per i social network o per un sito web. Utilizza anch’esso un sistema di crediti ed è gratuito.