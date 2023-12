WindTRE batte TIM con 5 promo in 5G quasi gratis

L’obiettivo principale di WindTRE attualmente è quello di rubare tanti utenti alla concorrenza, cercando di attirare il pubblico con prezzi bassi e molti contenuti disponibili. Il periodo natalizio si sta dimostrando quello chiave per ritornare in auge e a quanto pare il discorso potrebbe andare per le lunghe. WindTRE non vuole assolutamente limitarsi al mese di dicembre, ma vuole partire nel 2024 con grandi intenzioni.

Ora come ora sono addirittura 4 le offerte disponibili che potrebbero far piacere al pubblico. Queste sono diverse tra loro ed includono svariate opportunità. Ce ne sono alcune che hanno la connessione 4G e altre che invece riescono ad arrivare tranquillamente al 5G.

WindTRE: arrivano le migliori promo del 2023, eccole qui in lista

Prendendo probabilmente anche spunto dalle offerte degli altri gestori, WindTRE ha dato modo agli utenti di valutare anche le sue grandi promo. Queste, che includono tutto al loro interno con minuti, messaggi e giga, sono oggi disponibili con prezzi bassissimi.

Si parte dalla celebre offerta GO 150 Flash+ Digital. Questa al suo interno vede minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e 150 giga in rete 4G. Il prezzo mensile è di soli 8,99 € al mese.

Le altre tre offerte che seguono sono in 5G. La prima è la Super 5G, soluzione che vede al suo interno, solo per gli Under 30 e per gli Over 70, minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 5G per soli 9,99 € al mese.

La Full 5G invece offre minuti senza limiti, 200 messaggi e 200 giga in 5G per 14,99 € al mese. Infine ecco la Start 5G, offerta che costa 12,99 € al mese e che è praticamente uguale alla Super 5G con 100 giga.