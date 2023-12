Truffa di NATALE, questo messaggio è pericolosissimo

La nuova truffa di questi giorni sta arrivando tramite e-mail e sta mettendo in netta difficoltà chi la legge. Esatto, chi la legge, proprio perché si tratta di un messaggio scritto che sembra essere a primo impatto un invito.

La nuova truffa di Natale è arrivata ed è più pericolosa di quanto si pensi

Anche questa volta si tratta di un nuovo tentativo di phishing, pronto a rubare soldi alle povere persone ma non solo. L’obiettivo del messaggio che trovate qui sotto è quello di farvi cliccare su un link che in genere si trova alla fine per poter portarvi via anche i dati personali.

“Ciao, piccola tigre!

Acceleriamo un po’ il ritmo e decoriamo questa giornata con le stelle. Come probabilmente avrai notato, non solo amo, ma vivo anche con passione. Per prima cosa voglio ammettere che sono sposato. Ma vedi, il matrimonio ha le sue sottigliezze e sono pronto per una relazione più aperta. Per me è importante mantenere l’intrigo e accendere il fuoco della passione. Quando si tratta di parole, adoro tutti i tipi di espressioni piccanti che possono illuminare l’atmosfera. Credo nel potere e nella loro capacità di creare momenti unici. Se anche tu sei pronto per una conversazione “calda”, alziamo ancora di più la temperatura nella nostra chat! Ti aspetto per condividere con me i tuoi pensieri e le tue fantasie. Spero non ti sarà difficile scrivermi qui VelvetVignette94 So che è una richiesta insolita, ma voglio iniziare questo gioco adesso Registrati sul sito, trova il mio profilo e le mie foto più depravate saranno a tua disposizione Abbracci, Jamila